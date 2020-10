Des étudiants de Boréal sur des chantiers d’écoconstruction

Partenariats

«L’apprentissage expérientiel et les partenariats avec le secteur privé vont main dans la main au Collège Boréal», ajoute Daniel Leduc, doyen, Écoles de l’environnement et des richesses naturelles, et des métiers et des technologies appliquées.

«C’est un des facteurs qui font la force de nos programmes postsecondaires et d’apprentissage.»

Basé à Sudbury, le Collège Boréal est l’un des deux collèges d’arts appliqués franco-ontariens. Il offre un service à guichet unique dans 7 campus et 38 sites répartis dans 26 collectivités de la province, dont à Toronto au 3e étage du 1 rue Yonge. Ses étudiants profitent aussi d’une centaine d’ententes d’articulation avec d’autres établissements de formation postsecondaire.