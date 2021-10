Collège Boréal : 30 nouveaux finissants des programmes relais

« Un défi pour tout le monde »

« Cela n’a pas été simple de reprendre les études et les examens, surtout que la plupart d’en nous sommes parents ou travailleurs », a commencé Rosa Atmanii, diplômée du programme en Leadership et Management. Mais nous avons su nous serrer les coudes, se motiver et s’encourager pour atteindre la ligne d’arrivée ».

Pour Amhat Hassane Tchanaye, représentant des finissants du programme de Navigateur en santé, « cette année d’apprentissage fut un défi pour tous le monde, que nous avons relevé malgré le stress et les aléas. Notre promotion est la première à avoir suivi la totalité des cours en ligne. 71% de nos collègues ont déjà un emploi. »

De plus, la promotion 2020-2021 du programme relais en Navigateur en santé a créé la première Association des navigateurs francophones de l’Ontario.

Des étudiants qui font la fierté du Collège Boréal

« Le programme est exigeant, et vous avez su relever ce défi avec ambition, courage, discipline et persévérance. Votre succès ne doit rien au hasard », a souligné Oksana Mykhailenko, gestionnaire du programme relais Leadership et Management. « Nous sommes confiants que vous saurez construire la carrière que vous espérez ».

« Chers finissants, ayez toutes les raisons d’être fiers de vous et votre accomplissement », a ajouté Joseph Koona Nyemb, gestionnaire du programme Navigateur en santé. « Vous avez travaillé d’arrache-pied pour ce certificat ».