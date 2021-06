Plus de 1000 bourses totalisant 850 000 $ aux étudiants du Collège Boréal

Dans le cadre de sa 25e remise de bourses annuelles, ce mardi 8 juin, la Fondation du Collège Boréal a distribué 24 bourses d’études totalisant plus de 7 300 $ à des finissants de son campus de Toronto.

«Depuis la création de la Fondation du Collège Boréal en 1997, plus de 12 millions $ ont été attribués à des étudiants issus de communautés partout dans la province et même, de partout dans le monde», de dire Nancy Raymond, directrice au Bureau de développement.

Le Collège Boréal, dont le campus principal est à Sudbury, a remis cette année plus de 1 065 bourses pour un total qui a dépassé 850 000 $.

Deux fois plus de bourses à Toronto

La mission de la Fondation et du Bureau de développement est de rendre accessible l’enseignement supérieur et de s’assurer de mettre les ressources en place pour que les études postsecondaires de chaque étudiant et étudiante soient enrichissantes et valorisantes.