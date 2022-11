Franco Foot se relance avec des étudiants du Collège Boréal

Attrait pour le Collège Boréal

Franco-Foot a connu de belles années de 2015 à 2019, remportant des championnats provinciaux et locaux avec des équipes d’adolescents ou de jeunes adultes. La covid a freiné ses activités.

Ancien inspecteur des sports en France, Jean-Pierre Boué a lui-même joué au niveau national. Il est bien connu à Toronto comme consultant dans le domaine de l’équipement de cuisine et de la restauration, et comme bénévole au sein d’associations communautaires et culturelles.

L’instigateur de Franco Foot espère que l’entente avec le Collège Boréal, appuyée avec enthousiasme par Gilles Marchildon, le directeur du campus torontois, va relancer son équipe sur des bases durables.

Il envisage déjà la sélection des meilleurs joueurs dans une équipe d’élite, avec une seconde équipe de réservistes qui montent. Ses joueurs actuels sont «très motivés», se réjouit-il.

De grandes ambitions

Et il garde un oeil sur 2026, quand les États-Unis et le Canada, notamment à Toronto, accueilleront la Coupe du Monde de la FIFA, ce qui devrait dynamiser le soccer chez nous. «Quelques-uns de nos joueurs ont déjà beaucoup de talents et d’ambitions. Des opportunités professionnelles ou semi-professionnelles pourraient s’offrir à eux.»