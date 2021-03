Vu d’Amérique du Nord, le fonctionnement du football européen paraît parfois un peu abstrait. l-express.ca vous propose un tour d’horizon pour mieux comprendre comment est organisé le football européen.

Un pays, une ligue

Contrairement à la NBA ou la NHL par exemple, en Europe il existe une ligue par pays. Et parmi elles, cinq sortent plus ou moins du lot. Il s’agit de la Premier League en Angleterre, la Liga en Espagne, la Bundesliga en Allemagne, la Série A en Italie et la Ligue 1 en France.

Dans ces championnats de football européen, vingt équipes (dix-huit en Allemagne) s’affrontent durant toute la saison, généralement du mois d’août au mois de mai, sous la forme de matchs aller-retour (une confrontation entre deux équipes qui se joue sur deux rencontres consécutives).

Chaque équipe représente une ville du pays, mais il arrive parfois que plusieurs clubs cohabitent dans la même ville. C’est le cas à Londres, qui compte pas moins de six clubs évoluant en Premier League: Arsenal, Chelsea, Crystal Palace, Tottenham Hotspur, West Ham United et Fulham. La ville du foot en Europe!

Les meilleurs de chaque championnat qualifiés pour la Ligue des champions

À la fin de chaque saison, les meilleurs clubs des championnats nationaux sont qualifiés pour la plus prestigieuse des compétitions en Europe: la Ligue des champions.