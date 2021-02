FrancoFoot : premier coup de sifflet samedi

Les activités sportives devraient reprendre au printemps, et à Toronto l’association FrancoFoot se prépare à relancer ses activités.

Ce samedi 20 février à 11h sur Zoom et Facebook, le président Jean-Pierre Boué et ses acolytes Olivier DeBregeas et Rodolphe Wilhelm – trois passionnés de soccer depuis toujours – vont commencer à recruter des jeunes filles et garçons de 6 à 13 ans.

«Nous les prenons plus jeunes que dans le passé», explique Jean-Pierre Boué, «afin qu’ils grandissent avec l’équipe.»

Les meilleurs d’entre eux formeront l’équipe FrancoFoot de la Ligue de soccer de North York.

Vidéos et terrain

Une saison en deux temps est envisagée en raison de la pandémie.