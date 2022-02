Un bac universitaire en informatique à Toronto, ce sera possible au Collège Boréal

Les étudiants du programme Techniques des systèmes informatiques, au campus torontois du Collège Boréal, pourront obtenir un diplôme collégial et un baccalauréat universitaire avec majeure en informatique en seulement 4 ans.

Cette nouvelle «passerelle 2+2» – un modèle de plus en plus populaire – résulte d’une entente entente avec le collège franco-ontarien et l’Université TÉLUQ. Elle sera offerte dès septembre prochain.

Université québécoise à distance

Composante du réseau de l’Université du Québec, TÉLUQ est le seul établissement d’enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre à la formation à distance. L’Université offre plus de 100 programmes et 400 cours aux premier, deuxième et troisième cycles à 18 000 étudiants par année.

Selon Julie Carle, directrice des affaires externes et secrétaire générale, «la flexibilité du modèle de la TÉLUQ et la qualité de ses cours crédités en ligne vont permettre aux diplômés du Collège Boréal d’obtenir, sans contrainte de lieu aucune, et dans la foulée de leur diplôme collégial, un diplôme universitaire reconnu dans un domaine particulièrement en demande, celui de l’informatique.»

Le programme Techniques des systèmes informatiques du Collège Boréal a déjà fait ses preuves auprès de centaines d’étudiantes et étudiants qui ont pu, grâce à leur diplôme, trouver rapidement un travail dans le domaine de leur choix.