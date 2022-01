Administration des affaires: 2 ans à Boréal + 2 ans à la Laurentienne

Dès septembre prochain, il sera possible à des étudiants de Toronto d’entamer un parcours menant à un diplôme en Techniques en administration des affaires au Collège Boréal, puis, toujours à Toronto, de poursuivre leurs études en vue d’obtenir un baccalauréat en Administration des affaires de l’Université Laurentienne.

Dans le cadre de ce nouveau partenariat entre les deux institutions, il sera donc possible d’obtenir en 4 ans une formation technique et universitaire. Dans le jargon, on appelle ça une «passerelle 2+2».

Plus de flexibilité

De plus en plus populaire, ce modèle offre aux étudiants plus de flexibilité, un plus grand accès aux programmes de langue française, et une économie de temps et d’argent.

«Les partenariats entre les collèges et universités en Ontario donnent aux étudiants le contrôle sur leur parcours scolaire», indique Lyne Michaud, vice-présidente de l’enseignement du Collège Boréal.

«Au Collège Boréal, la réussite des étudiants est au coeur de nos préoccupations quotidiennes, et nous sommes heureux de participer au développement d’une main-d’oeuvre francophone et bilingue hautement qualifiée.»