Un nouveau programme d’Entrepreneuriat social au Collège Boréal à Toronto

Déménagement à la Distillerie

Le campus torontois de Boréal, avec ses 300 étudiants, quittera le 3e étage du 1 rue Yonge en 2023 pour s’installer temporairement au Casegoods Warehouse du quartier de la Distillerie. Avant de s’installer définitivement, un ou deux ans plus tard, dans le nouvel édifice Ribbon juste à côté.

Son programme d’Entrepreneuriat social devrait attirer «quiconque s’intéresse au secteur à but non lucratif, au mouvement coopératif et à un monde des affaires de plus en plus conscient de sa responsabilité sociale».

Les cours, donnés par des profs actuels et par des profs qui restent à embaucher, porteront sur «le développement communautaire et social, le marketing, la planification stratégique et l’économie plurielle».

C’est aussi l’équivalent d’un incubateur d’entreprises, confirme Lyne Michaud. «C’est d’ailleurs aussi la fonction de l’Atelier Mauril Bélanger à l’Université Saint-Paul.»

D’autres nouveaux programmes au Collège Boréal

Basé à Sudbury et offrant des services dans 7 campus et une trentaine de sites dans le Nord et le Sud de la province, le Collège Boréal a des ententes d’articulation avec 125 autres collèges et universités de la province.