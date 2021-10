Collège Boréal : cinq jours de portes ouvertes par domaine

En attendant, vous pouvez consulter l’éventail de programmes et des services de l’établissement à l’aide du Guide des programmes 2022-2023.

Le Collège Boréal

Le campus principal de 5000 étudiants du Collège Boréal est basé à Sudbury. Mais son réseau comprend aussi un campus de 300 étudiants à Toronto et des centres d’accès dans une trentaine de communautés de la province.

Des élèves issus de nos écoles secondaires y étudient, mais également des adultes, des nouveaux arrivants et des étudiants internationaux.

L’établissement entend contribuer à la vitalité économique, sociale et culturelle de l’Ontario et du Canada. Il se donne pour mission de former une main d’œuvre bilingue hautement qualifiée et engagée dans les communautés francophones.