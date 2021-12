Les diplômés toujours très satisfaits du Collège Boréal

Basé à Sudbury, le Collège Boréal a été créé en 1995. Il offre un service à guichet unique dans 7 campus – dont celui de Toronto au 3e étage du 1 rue Yonge, qui déménagera bientôt dans le quartier de la Distillerie – et 37 sites répartis dans 26 collectivités du Nord et du Sud de la province.

Depuis son ouverture, près de 120 000 clients ont bénéficié de l’expertise du Collège Boréal en matière de formation postsecondaire, de formation de base, d’apprentissage, de services aux immigrants, de services d’emploi, de formation sur mesure et de recherche appliquée.

Plus de 140 ententes de mobilité étudiante ont été établies entre le Collège Boréal et d’autres collèges et universités.