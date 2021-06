Une «Charte d’engagement» au Sommet des francophonies canadiennes

– rester unis au lieu d’insister sur les différences entre les francophonies canadiennes;

– et instaurer des structures durables d’échanges de contenus médiatiques, culturels et de services en français (immigration, santé, justice, etc.).

Au niveau de l’éducation, deux besoins sont ressortis: faire circuler les outils pédagogiques pour les enseignants au primaire et au secondaire, et des échanges étudiants et de recherches universitaires au postsecondaire.

Les participants du Sommet motivés jusqu’à la fin

«On avait un peu peur du désengagement des gens, mais ce n’est pas du tout ce qu’on a constaté», indique Renée Madore, secrétaire adjointe à la francophonie, à la stratégie et à la diplomatie publique au Secrétariat du Québec aux relations canadiennes (SQRC), qui a coanimé et participé à tous les ateliers.

«On a eu près de 1000 inscriptions pour l’ensemble de nos activités. Ça dépasse nos attentes! Et puis pour les ateliers, on aurait pu penser que ça s’essoufflerait, mais les gens étaient motivés jusqu’à la fin.»