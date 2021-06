Développer une stratégie et des échanges nationaux

Une stratégie «unifiée et concertée de promotion des cultures francophones» s’est retrouvée au centre de la seconde partie de l’atelier, qui abordait davantage l’avenir de ce rapprochement culturel entre les francophonies du pays.

Une stratégie basée sur une promotion de la culture et des artistes via les grands médias et la technologie s’est retrouvée au cœur de plusieurs propositions. Le développement d’une instance provinciale au Québec a aussi été proposé, visant une collaboration par et pour les jeunes.

Pour fixer des liens à long terme, l’autre idée jetée au sein des débats était de prioriser la mobilité des artistes francophones à travers le pays, par le biais des tournées musicales, théâtrales ou de danse.

Chacune des francophonies canadiennes le fait déjà séparément

Ce concept est déjà appliqué à l’intérieur du Québec par le Réseau des organisateurs de spectacles de l’Est du Québec (ROSEQ). Et par, entre autres, le Réseau des grands espaces dans l’Ouest et le Nord canadien et Réseau Ontario.

Ces exemples sont à mettre davantage en œuvre entre le Québec et les autres milieux francophones du pays, selon plusieurs groupes de participants.