Le Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes encouragera la mobilité

Depuis le 15 mars et jusqu’au 15 avril, une consultation en ligne vise à évaluer les attentes des francophones et francophiles du Québec et de partout au Canada sur les tenants et les aboutissants de ce rapprochement.

Un symbole fort

Au Club canadien de Toronto, la ministre a salué la récente décision de l’Ontario de faire flotter le drapeau franco-ontarien en permanence à Queen’s Park. «C’est un symbole fort.»

Elle a mentionné plus d’une fois qu’elle s’entend très bien avec la ministre des Affaires francophones de l’Ontario, Caroline Mulroney.

Mobilité

Née au Québec, Sonia LeBel a fait valoir son attachement à la francophonie canadienne de par sa mère acadienne et du fait que plusieurs membres de sa parenté sont établis au Canada anglais.

Elle souhaite d’ailleurs voir se multiplier ces exemples de mobilité entre francophones du pays, grâce à des stages d’étudiants, échanges de profs, réseaux économiques, tourisme et rencontres.

En plus des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne dans le gouvernement de François Legault, la ministre LeBel est également responsable de l’Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, ainsi que responsable des Institutions démocratiques et de la Réforme électorale. Une femme occupée!