Réforme des langues officielles: l’avenir est asymétrique

La ministre Mélanie Joly vient d’énoncer les intentions du gouvernement quant à la modernisation de la Loi sur les langues officielles.

Tout comme dans le dernier discours du Trône, le document Français et anglais : vers une égalité réelle des langues officielles au Canada réaffirme la situation asymétrique des deux langues officielles en reconnaissant le statut minoritaire du français en Amérique du Nord et le besoin de le protéger partout au Canada, y compris au Québec.

Plusieurs médias avaient rapporté, en novembre dernier, que la ministre Joly travaillait sur un «livre blanc» sur les langues officielles qui servirait de rapport d’étape avant la modernisation de la Loi sur les langues officielles. La lettre de mandat de la ministre Joly indique d’ailleurs qu’elle doit déposer un projet de loi à cet égard en 2021.

Le document de réforme introduit par la ministre cette semaine vient à la suite de plusieurs démarches entreprises depuis 2019, dont une tournée de consultations pancanadienne, un rapport du Sénat, un rapport du Comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes et la création d’un comité interministériel sur les langues officielles.

Québec, hors Québec, Autochtones

Les propositions mises de l’avant dans le document de réforme édulcorent certaines des recommandations du rapport sénatorial et répondent à certaines préoccupations soulevées par la Fédération des communautés francophones et acadiennes (FCFA) et par le gouvernement du Québec.