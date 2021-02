Universités francophones sous respirateur artificiel

Plusieurs étudiants se sont alors déchainés sur les réseaux sociaux. Ils ont vilipendé ces professeurs, les menaçant même de représailles violentes. Cet épisode malheureux a envenimé le climat de travail et d’enseignement, surtout en français, dans cette institution.

La Laurentienne insolvable

La situation est pas mal pire à Sudbury, où l’Université Laurentienne vient de se placer sous la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Autrement dit, l’institution est insolvable, une première dans le monde universitaire canadien.

Le recteur, Robert Haché, affirme que cette mesure n’affectera en rien les étudiants, mais une chose est pourtant claire: l’université devra sabrer ses dépenses. Même si la province décide de venir en aide à la Laurentienne, l’université ne peut continuer à vivre au-dessus de ses moyens comme elle le fait depuis une décennie.

Or, qui dit réduction des dépenses dit élimination de certains programmes et mises à pied de professeurs et de personnel de soutien. Malheureusement, les services et programmes qui sont le moins en demande sont évidemment en français, démographie oblige.

Démission du recteur de l’UOF

Vient ensuite l’Université de l’Ontario français (UOF), où tout est loin d’être rose.