Éducation postsecondaire en français: une «zone grise» de l’intervention fédérale

Vers d’autres modèles de financement?

Dans le cas de l’UOF, le fédéral s’est engagé à couvrir les coûts pendant les quatre premières années, en obtenant un engagement financier de l’Ontario pour la suite des choses. Un modèle de financement qui démontre une innovation du gouvernement fédéral dans la négociation des ententes en éducation, selon Rémi Léger.

«Donc on pourrait imaginer un scénario où le gouvernement négocie avec l’Ontario pour l’Université Laurentienne ou encore avec le gouvernement de l’Alberta pour le Campus Saint-Jean», soutient le chercheur.

Cependant, ajoute-t-il, «dans le cas de l’Université de l’Ontario français, ou en tout cas du modèle que l’on peut en dériver, il faut que la province accepte de jouer le jeu. Donc en Ontario, la province s’est engagée à débourser 60 millions $». Une somme qui devra être versée en 2023.

Volonté provinciale

Une opinion que partage Stéphanie Chouinard. «Il faut que les provinces concernées soient à la table, et qu’il y ait une promesse écrite que peu importe ce que le fédéral met sur la table, la province est prête à en mettre autant, et même plus, pour assurer la pérennité. Le fédéral va vouloir avoir une assurance que le financement accordé pour garder la tête hors de l’eau de ces institutions, que dans cinq ans on ne se retrouve pas en train d’avoir les mêmes discussions.»

«En ce qui concerne l’Université de l’Ontario français, le projet a vu le jour grâce aux programmes existants et uniquement parce que les deux paliers de gouvernements étaient impliqués», rappelle Jérémy Ghio du bureau de la ministre Joly.