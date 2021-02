Le recteur de l’Université de l’Ontario français démissionne

Ce sont le vice-recteur aux études et à la recherche Denis Berthiaume et la vice-rectrice aux partenariats, aux collectivités et aux relations internationales Édith Dumont qui se partageront dorénavant la direction intérimaire de l’UOF.

«Il n’y a pas de quoi s’inquiéter»

«Je remercie M. Roy pour sa grande contribution», a souligné Mme Adam. «L’UOF doit maintenant regarder devant et s’assurer que l’Université continue dans son déploiement.»

«Il n’y a pas de quoi s’inquiéter», juge-t-elle, se disant confiante pour l’avenir de l’institution, malgré les défis et les obstacles qui continuent de s’empiler pour l’UOF.

«Nous sommes habitués de faire face à des défis au cours de notre courte existence. On démarre, alors c’est un défi de plus.»

Selon Mme Adam, «considérant que l’UOF n’a pu recruter que via des foires virtuelles», et que le processus de recrutement «n’a démarré qu’au début de l’automne» en raison des délais liés à l’approbation des programmes d’études, ce qui a pu être accompli malgré tout est «remarquable».