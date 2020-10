L’UOF peut officiellement promouvoir ses programmes

C’est un jour important pour l’Université de l’Ontario français (UOF): les documents qui officialisent ses quatre premiers programmes de baccalauréat spécialisé ont été signés par le ministre des Collèges et Universités de l’Ontario, Ross Romano.

Ces programmes sont issus du domaine des humanités et des sciences sociales. Il s’agit des études des cultures numériques, de la pluralité humaine, des environnements urbains et de l’économie et de l’innovation sociale.

Recrutement d’étudiants

«Cela nous permet dès maintenant d’en faire la promotion et de lancer notre campagne de recrutement en vue de la rentrée de septembre 2021», a indiqué le recteur André Roy.

«Nos quatre programmes de baccalauréat spécialisé ont été conçus pour répondre aux besoins de la société contemporaine. Grâce à une pédagogie innovante de mobilisation des connaissances et de développement de solides compétences chez les étudiantes et les étudiants, l’Université de l’Ontario français deviendra rapidement une institution phare de l’éducation postsecondaire en Ontario et au Canada.»