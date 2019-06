L’UOF commencera par former… des profs

Plus tôt cette semaine, l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) soulignait, dans un rapport, l’importance de la mise en place de l’UOF, estimant ses «retombées économiques» à 200 millions $ en 2025.

«La difficulté de pallier la demande de professionnels pouvant s’exprimer en français représente un manque à gagner non négligeable pour la province de l’Ontario», affirmait le président Carol Jolin. «L’aspect francophone est un avantage et une opportunité pour le gouvernement de l’Ontario de diversifier son économie au niveau local, provincial et international. Mais pour cela, il faut se donner le moyen de nos ambitions.»