L’UOF nomme une deuxième cohorte de profs bénévoles 

Projet de société

Ils sont nombreux à consacrer plusieurs heures afin de contribuer au succès de la première université gérée par et pour les francophones.

«L’UOF est bien plus qu’une nouvelle université; il s’agit d’un projet de société», a mentionné Joël Beddows, professeur agrégé de l’Université d’Ottawa qui est directeur artistique du Théâtre français de Toronto.

«Ses animateurs cherchent à y arrimer la transmission d’un savoir de langue française, le cosmopolitisme qui confère à Toronto sa spécificité et le potentiel immense des nouvelles technologies comme outils pédagogiques et ce, au sein de tous ses projets. À titre d’artiste-chercheur franco-ontarien, cette affiliation est des plus naturelles.»

Caroline Joly, du Conseil de la coopération de l’Ontario, dit s’associer à l’UOF pour deux raisons: «un désir de bâtir un établissement d’éducation universitaire en Ontario où le savoir se construirait et se transmettrait en français, et la volonté de participer à un projet éducatif qui décloisonne les disciplines et qui, par son approche plurielle, permettrait aux étudiantes et étudiants de véritablement appréhender la complexité du monde actuel et d’innover sur le plan économique, social et environnemental».

«À l’UOF, la créativité, la collaboration et l’innovation sont au coeur de la mobilisation des connaissances pour apporter des solutions pertinentes aux nouveaux enjeux sociétaux», ajoute Tomás Dorta, professeur titulaire à l’École de design de la Faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal.