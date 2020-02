Entre partenariats et compétition: réactions bienveillantes sur l’UOF

Glendon

Même son de cloche du côté de Glendon, le campus bilingue de l’Université York. L’établissement est celui qui sera situé le plus près du futur campus de l’UOF à Toronto.

«Des institutions et des universités uniquement francophones, il y en a partout à travers le pays. Saint-Boniface au Manitoba, Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse, Moncton au Nouveau-Brunswick… Je pense que les aspirations de la communauté franco-ontarienne étaient tout à fait normales, et nous les voyons aboutir avec l’UOF», selon le principal par intérim, Ian Roberge.

«Cela dit, l’UOF s’ajoute à des institutions existantes et à une offre de programmes existante», nuance-t-il. «Les ressources sont quand même limitées à travers le réseau, et il sera important de s’assurer d’être complémentaires afin d’encourager le développement de chacun selon leur créneau et leur place dans le système.»

À cet effet, l’Université de l’Ontario français proposera quatre programmes en français qui ne sont pas offerts actuellement dans cette langue dans la province: cultures numériques, pluralité humaine, économie mondialisée et environnements urbains. Les programmes sont toujours en attente d’approbation par le gouvernement provincial.

Boréal

La vice-présidente à l’enseignement du Collège Boréal, Lyne Michaud, confie avoir sabré le champagne lorsque l’entente de financement a été signée. «C’est une excellente nouvelle pour les étudiants et pour la communauté franco-ontarienne, qui auront enfin accès à de la formation en français à Toronto et dans le Centre-Sud-Ouest.