S’adapter à une réalité mouvante: le défi du Collège Boréal

Excellence, humanisme et respect faisaient déjà partie des valeurs fondamentales du Collège Boréal. À ces trois principes viennent s’ajouter l’engagement et l’intégrité, dans son Plan stratégique 2020-2025 dévoilé lundi soir à Toronto, devant une trentaine de partenaires communautaires et de responsables de ses centres d’accès en Ontario.

On y a notamment appris que le campus torontois restera au 3e étage du 1 rue Yonge jusqu’en 2023, car la construction de l’édifice qu’il doit occuper dans le quartier de la Distillerie prend du retard.

Un millier de personnes consultées

Depuis 2019, le Collège Boreal s’efforce de remettre en question son fonctionnement, autour de ses valeurs principales d’enseignement du savoir et d’enrichissement de la communauté francophone.

La communauté francophone est amenée à croître de façon significative dans le monde dans les vingt prochaines années, et le Collège souhaite participer à cette expansion.

Le président Daniel Giroux a expliqué que le nouveau Plan stratégique a été «façonné par les communautés et les membres du personnel», suite, notamment, à un sondage en ligne de sa clientèle réalisé en mars et en avril 2019.