Denis Berthiaume nommé vice-recteur de l’UOF aux études et à la recherche

Le recteur André Roy le décrit comme «une personne aux multiples talents pour qui l’enseignement supérieur est une passion de tous les instants».

Diversité

Il s’est fait «le champion de la diversité humaine en développant des politiques et des programmes prenant en considération les spécificités de chacun». Ce ne serait pas étranger au fait qu’il parle six langues, qu’il a eu le privilège d’oeuvrer dans plusieurs pays et qu’il est lui-même en situation de handicap depuis 3 ans.

Diplômé du Collège militaire royal du Canada de Kingston, de l’Université Ryerson de Toronto, de l’Université Laval de Québec, de l’Université McGill de Montréal, d’Harvard University de Boston et de l’Université de Lausanne en Suisse, M. Berthiaume a habité plusieurs années en Ontario, au Canada et en Europe.

Défis

Avec l’entrée en poste de M. Berthiaume, ce mardi 4 août, «l’UOF sera en mesure de poursuivre les chantiers de développement bien amorcés autour de la vision pédagogique de l’institution, de l’appui à la réussite des apprenantes et des apprenants et de l’embauche du personnel académique».

«L’enseignement supérieur fait aujourd’hui face à divers défis, qu’ils soient pédagogiques, scientifiques, technologiques ou sanitaires», commente le nouveau vice-recteur.