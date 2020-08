Éducation postsecondaire en français en Ontario: une spirale vers le bas

De plus, Robert Haché souligne que les changements ne sont pas définitifs puisque le Sénat de l’université – seule instance ayant le pouvoir de créer ou d’abolir des programmes – aura à se pencher sur ces suspensions au cours de l’année. Certains programmes pourraient donc être rétablis en septembre 2021.

Et l’UOF dans tout ça?

L’autre inconnue dans l’équation à plus long terme pour ces établissements sera l’impact de l’ouverture, l’an prochain, de l’Université de l’Ontario français (UOF), à Toronto. Certains étudiants préfèreront-ils étudier dans un univers complètement en français plutôt que de s’inscrire dans une université bilingue?

Serge Dupuis précise que les militants pour la création de l’UOF ne voulaient pas que le projet draine les établissements bilingues de leurs étudiants francophones et nuise à l’offre de cours en français. Mais la tournure des évènements lui fait craindre que l’offre en français à l’Université Laurentienne va continuer à se détériorer.

«Ce pour quoi je suis inquiet, c’est l’existence d’une tradition d’enseignement universitaire dans le Nord de l’Ontario et à Sudbury», dit-il. «C’est dramatique et triste qu’on ne l’ait pas accompagné d’une possibilité de rechange. Ça démontre que les administrateurs ne savent pas où ils vont créer des programmes et ils ne savent pas comment ils vont gérer ça.»

Une situation qui attriste le chercheur qui craint que la spirale s’accélère. «Les étudiants francophones étudient moins en français parce qu’ils ont moins d’options et donc vident les cours en français. Donc, on diminue l’offre. Cette spirale-là va non seulement continuer, mais elle va s’accélérer.»