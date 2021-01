Langues officielles: toujours rien sur la modernisation de la Loi

Parmi eux, la Franco-Ontarienne Mona Fortier, le Franco-Manitobain Dan Vandal et l’Acadien Dominic LeBlanc ont accédé au cabinet.

Plusieurs de ces circonscriptions actuellement représentées par des Libéraux ont dans leur histoire politique récente élu des candidats d’autres formations politiques. Les Libéraux ne doivent pas faire l’erreur de tenir l’appui des francophones pour acquis.

Promesse de 2018

Réitérer l’engagement de procéder à une modernisation dans deux lettres de mandats et dans un discours du Trône ne sera pas suffisant. Le temps est venu pour la ministre Joly de dépasser le stade des discours et d’entreprendre de véritables actions.

Cela débute par lever le flou qui persiste quant aux échéanciers dans le dossier de la modernisation.

Rappelons-nous que le premier ministre Trudeau a annoncé que son gouvernement s’apprêtait à moderniser la Loi sur les langues officielles en juin 2018.

Deux ans et demi plus tard, après une tournée de consultations pancanadienne, plus de 1000 témoignages reçus, des rapports d’étude de comités parlementaires et du Commissariat aux langues officielles et des dizaines de mémoires d’organismes communautaires, l’année 2020 s’est terminée en queue de poisson pour les communautés francophones.