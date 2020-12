Travail et langues officielles: le fédéral ne veut pas céder de compétences au Québec

Ni la Loi sur les langues officielles du Canada ni la Charte de la langue française du Québec (la loi 101) ne règlemente ces entreprises privées, selon le juriste.

Une exception notable est Air Canada, qui se trouve explicitement assujettie à la Loi sur les langues officielles.

Malgré ce vide juridique, poursuit François Larocque, «plusieurs entreprises de juridiction fédérale qui opèrent au Québec ont volontairement souscrit à la Charte de la langue française. Donc, elles ont pris des mesures d’elles-mêmes pour obtenir ce qu’on appelle un certificat de francisation, pour montrer essentiellement qu’elles respectent la Charte».

Ingérence provinciale

«La langue est une compétence accessoire aux compétences énumérées sous la Constitution [canadienne]», souligne François Larocque.

«Les banques sont une compétence fédérale, donc la langue de la banque et des opérations bancaires sont de compétence fédérale. La santé et l’éducation sont des compétences provinciales, donc la langue liée à la santé et l’éducation sont de compétence provinciale», illustre le chercheur.