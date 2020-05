Les universitaires veulent participer au rapprochement des francophonies canadiennes

«Il faudrait qu’on se donne une vision francophone plus pancanadienne, sans remettre en question qu’il y a des sociétés [diversifiées], mais qu’on puisse se donner des volets où on sent que la participation francophone hors Québec est valorisée», ajoute-t-elle.

Aux yeux de François Charbonneau, les universités ont le potentiel de jouer ce rôle structurant pour les initiatives en francophonie canadienne, en collaboration avec le Québec.

«Les collaborations entre francophones du pays passent principalement par les institutions. Or, on a peu d’institutions communes pour les francophones hors Québec et Québécois: on a Radio-Canada, l’Acfas, mais sinon il y en a très peu.»

Le gouvernement québécois

«Le gouvernement du Québec veut jouer un rôle en francophonie canadienne. Il en joue déjà un, puisqu’il y a un appui financier depuis longtemps», indique résume François Charbonneau. «Mais le problème c’est que souvent on ne sait pas où diriger les sommes, donc on crée des initiatives qui durent un an, deux ans…»

«L’idée, c’est de faire des représentations au gouvernement du Québec, mais aussi de fédérer les acteurs. Je pense que le colloque de l’Acfas a été un bel évènement pour ça.»

Quant à Linda Cardinal, elle constate une ouverture et un intérêt de part et d’autre pour un rapprochement entre les francophonies canadiennes. Elle évalue toutefois qu’il faudra beaucoup de volonté des diverses parties pour arriver à dynamiser ces relations.