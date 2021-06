Le Sommet sur le rapprochement des francophonies se veut historique

Mieux se connaître pour se rapprocher

Cette unicité, Gino LeBlanc, directeur du Bureau des affaires francophones et francophiles (BAFF) de l’Université Simon Fraser et panéliste invité, pense qu’elle passe avant tout par le fait de «mieux se connaître. On se connaît tellement mal», a-t-il précisé.

Au cours du second panel de la journée conçu pour discuter d’une nouvelle solidarité francophone et des inspirations pour l’avenir, le directeur du BAFF a souligné plusieurs exemples attestant d’une affection et d’une solidarité du Québec, citant l’appui du Québec après les coupes du gouvernement Ford en francophonie en 2018 en Ontario.

Mais selon lui, l’un des blocages se situe au niveau de certaines institutions qui «font mal leur travail», égratignant au passage Radio-Canada, critiqué pour être très «montréalocentriste».

Valérie Lapointe-Gagnon, professeure agrégée d’histoire à la Faculté Saint-Jean de l’Université de l’Alberta, a aussi mis de l’avant une meilleure connaissance des autres francophonies, lors du premier panel de la journée qui abordait les relations passées entre le Québec et les francophones du Canada.

Le Canada français a déjà été plus uni

«Ce qu’il faut retenir des éléments du passé», dit-elle, «c’est qu’il a toujours fallu travailler pour se maintenir proches étant donné la distance géographique et les particularismes régionaux. Les voyages de la survivance, dans les années 1920, où des notables, des responsables politiques vont se déplacer sur le terrain pour voir besoins sur le terrain.»