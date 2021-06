Les Franco-Ontariens veulent que les Québécois s’intéressent à eux

Migration de maintien ou de rupture

Selon Martin Pâquet, historien politique et professeur titulaire à l’Université Laval, invité à commenter le sondage lors des webinaires de l’AFO, il existe deux types de migrations entre Québec et Ontario français: une de maintien et une de rupture.

«Dans le cas de quelqu’un qui quitte le Québec et qui va à Toronto, il est rare que le point de chute devienne immédiatement celui où il désire demeurer, car ses rêves sont ailleurs.»

Il y oppose la migration de rupture, fondée sur l’espace dans lequel une personne investit dans ses rêves. Un phénomène qui se passe souvent à «la deuxième génération».

Entre Ontario et Québec, le professeur a observé que les Franco-Ontariens et les Québécois connaissent davantage une migration de maintien. «Si on faisait ce même sondage avec des Franco-Colombiens, vu la distance territoriale, ce serait moins fort», pense Martin Pâquet.

– avec des extraits d’un article d’Inès Lombardo, de Francopresse