Les francophones veulent pouvoir «vivre en français au quotidien»

Renée Madore, qui a fait partie du ministère de la Justice québécois à plusieurs titres de 2000 à 2015, a de son côté appelé à réfléchir sur l’accès à la justice en français un peu partout. Elle a également souligné la tenue de la Rencontre du Conseil des ministres sur la francophonie canadienne, qui se tient les 17 et 18 juin.

Trois grandes idées se sont dégagées de l’atelier portant sur l’information: la mobilité des services et des journalistes, une meilleure représentation des francophones hors Québec dans les médias, et la création d’un espace durable de contenus et de services en français.

Mobilité

Alors que certains participants ont exprimé dans cette idée de mobilité un besoin de formation et d’échanges de capacités au niveau des services gouvernementaux, d’autres l’ont suggérée au niveau de la communication et des médias.

La nécessité de proposer des stages aux jeunes journalistes avec une formation en amont pour que «les journalistes soient déjà sensibilisés à la réalité des communautés francophones en situation minoritaire» a également été lancée pendant les discussions.

Représentation

La question de la représentation des communautés minoritaires francophones dans les médias a été l’un des points les plus entendus.