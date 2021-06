La ministre Mélanie Joly dépose sa réforme des langues officielles

Alexandre Boulerice, député de Rosemont – La Petite-Patrie et assistant chef du NPD, s’inquiète de ce «flou artistique» et aurait préféré avoir plus de précisions sur ce qui constitue une «forte majorité francophone».

Une manœuvre préélectorale

Pour le député de Richmond – Arthabasca, Alain Rayes, le dépôt du projet de loi C-32 constitue une «opération de relations publiques».

«Ça fait plus de six ans que [les libéraux] sont au pouvoir […] et la ministre nous dépose ça à quelques jours de la fin de la session, sachant très bien, comme tout le monde, que le gouvernement libéral veut nous envoyer en élections à l’automne», clame Alain Rayes, ajoutant que c’est «mathématiquement impossible» que le projet de loi soit adopté.

Ce type de manœuvre risque d’augmenter le cynisme des électeurs, estime Alexandre Boulerice.

«Elle sait très bien, la ministre, que son projet de loi n’a aucune chance d’être adopté, ni même débattu. Ils nous arrivent avec un projet de loi à six jours de la fin de la session parlementaire», se désole Alexandre Boulerice.