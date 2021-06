Par exemple, cette année, on n’a presque pas eu de plaintes concernant Air Canada parce que personne ne prenait l’avion. Par contre, on a reçu plusieurs plaintes à l’encontre de Santé Canada, parce qu’elle était au cœur de la pandémie.

Donc je pense que les Canadiens sont de plus en plus sensibles à leurs droits et que lorsqu’une institution en particulier ne respecte pas leurs droits, ils déposent une plainte.

Le 10 mai, vous avez mentionné craindre que «l’ajout de composantes asymétriques dans la Loi ne mine le statut égal de l’anglais et du français»?

La meilleure façon d’expliquer ça, c’est que c’est important d’avoir une Loi qui assure que le statut des deux langues officielles est égal, parce que dans la Charte canadienne des droits et libertés, on dit clairement que le français et l’anglais ont le même statut.

Par contre, au niveau de l’application de la Loi – et c’est là que le concept d’«égalité réelle» entre en jeu – on doit tenir compte des différences sur le terrain, communauté par communauté, pour s’assurer qu’effectivement on n’a pas nécessairement les mêmes programmes, les mêmes types d’ententes avec toutes les communautés.

Sur le terrain, c’est important de reconnaître la particularité des différentes communautés. Donc, on part d’un principe d’égalité, mais au niveau de l’application, on doit reconnaître les différences si on veut atteindre l’égalité réelle.