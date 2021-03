Droits linguistiques: porter plainte en quelques clics grâce à Planctus

Un nouvel outil devrait permettre aux francophones de porter plainte plus facilement si leurs droits linguistiques ne sont pas respectés. L’application Web Planctus, lancée le 16 mars par la Chaire de recherche Droits et enjeux linguistiques de l’Université d’Ottawa, se donne pour double mission de vulgariser les droits linguistiques et de les rendre plus accessibles afin que chacun puisse devenir une «sentinelle» du français au Canada.

Ce nouvel outil vise à faciliter le processus de plainte auprès des instances fédérales et provinciales, ainsi que de certaines municipalités et institutions. Le titulaire de cette Chaire créée en 2018, François Larocque, a répondu aux questions de Francopresse.

Comment vous est venue l’idée de créer l’application Web Planctus?

Ça fait environ deux ans que l’idée me trotte dans la tête. J’ai commencé la conception du site au printemps 2019.

En tant que personne qui fait des plaintes et qui se sert des différents recours, je me disais que ce n’était pas toujours pratique de faire des recherches sur Google pour tomber sur le bon bureau, puis ensuite naviguer leur site pour trouver le formulaire, puis des fois ils n’ont pas de formulaire… Bref, ça prenait un outil plus rapide!

J’ai eu l’idée de créer une application Web qui permettrait de faire ça, et je me suis dit que ça serait un bon projet pour ma Chaire vu qu’un des thèmes [qui me tient à cœur], c’est la vulgarisation des principes de droit linguistique et les rendre accessibles au grand public.