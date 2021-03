Les langues officielles, c’est compliqué

Application plus large

Et il s’attaque à ce qui, selon moi, est la plus grande lacune de la Loi : son application aux gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux ainsi qu’au secteur privé.

Une loi qui s’applique principalement au gouvernement fédéral en fait peut-être un gouvernement bilingue — encore faudrait-il demander aux fonctionnaires fédéraux ce qu’ils en pensent — mais ça ne fait pas une société, un pays bilingue.

Deux lacunes importantes

La plupart des Canadiens ont des milliers de fois plus d’interactions avec leurs gouvernements locaux ou avec le secteur privé qu’avec le fédéral. Et là, sauf au Québec, ça se passe presque exclusivement en anglais.

Dans le document de réforme, on parle beaucoup des relations avec les pouvoirs provinciaux et territoriaux. On loue les gouvernements qui ont adopté des lois garantissant certains droits linguistiques et on promet d’améliorer la collaboration avec ces autorités pour améliorer l’utilisation du français.

On indique aussi la volonté du fédéral de forcer les entreprises privées de compétence fédérale — transport, service postal, télécommunications, secteur bancaire — à embaucher du personnel bilingue et à offrir leurs services dans les deux langues officielles.