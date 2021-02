Réforme des langues officielles: «Le diable est dans les détails»

«Dans un monde idéal, j’aimerais voir des mesures qui permettent à ces organismes et institutions de définir leurs propres priorités, de définir leurs propres projets et de ne pas être à la merci du gouvernement fédéral sur une base annuelle, en devant quémander des fonds pour organiser des activités et en devant rendre des comptes plusieurs fois par année. Je pense que ça limite l’action et la portée du travail que font les organismes, mais ça, c’est des trucs qui pourraient être réglés dans le libellé et des mesures administratives», pense Rémi Léger.

Un ton autocongratulatoire

François Charbonneau, de son côté, se trouve extrêmement irrité par le ton autocongratulatoire du document par rapport au processus de consultation mis en place pour son élaboration.

«On dit qu’on a consulté et qu’on a rencontré plein de gens, mais c’est de la foutaise! J’ai assisté à ces rencontres-là, c’était un show de boucane. On venait écouter des gens parler, ce n’est pas de la consultation», fulmine-t-il.

«J’ai participé à celle de l’Université d’Ottawa: il y avait un panel avec quatre personnes et ils appellent ça une consultation. Il n’y a pas eu de consultation […] C’est une stratégie maintenant: on fait des tournées en disant que l’on consulte, mais on s’assure de ne pas laisser la place à la discussion», tonne François Charbonneau.

Politiquement toxique

Selon le professeur de l’Université d’Ottawa, l’enjeu des langues officielles demeure «politiquement toxique» même plus de 50 ans après l’adoption de la Loi sur les langues officielles.