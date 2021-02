Le français est «plus qu’une langue, c’est une façon de vivre»

Francophile, Jill Barber adore chanter en français. «C’est une façon d’être différente, je bouge plus mon corps, j’y trouve plus de passion et de sensualité», confie l’auteure-compositrice-interprète.

Via le jazz

Ses premiers airs en français, elle les a joués il y a une dizaine d’années au Festival de jazz de Montréal. «Ce n’est pas ma langue maternelle, j’étais très timide, je me sentais plus vulnérable, mais j’ai trouvé le courage grâce aux encouragements du public», se remémore-t-elle.

Depuis ce moment, la musicienne n’a eu de cesse d’améliorer sa connaissance du français et sa «connexion avec la culture».

«En chantant en français, elle s’engage pour la francophonie et favorise nos liens avec les anglophones», se réjouit Guy Matte.

L’Acadie, «un phare culturel»

Cette année, les RVF ont choisi de mettre l’Acadie à l’avant-scène. L’occasion pour les Canadiens d’en apprendre davantage sur «le berceau de la francophonie canadienne», précise Guy Matte.