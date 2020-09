Afin de faire découvrir l’Acadie au plus grand nombre de personnes, Jean-Marc Agator et Jean-Pierre Bernier ont mis sur pied un site Web bilingue, Sur les routes du peuple acadien, composé d’articles sur les plus anciennes communautés acadiennes.

Jean-Marc Agator se décrit comme étant «un ancien ingénieur français, passionné par l’histoire du Canada et des communautés francophones d’Amérique du Nord dans toute leur diversité culturelle».

Pour sa part, Jean-Pierre Bernier est un cadre retraité du secteur financier qui se passionne tout autant pour la francophonie en Amérique. Il est natif de la ville de Québec, mais est désormais installé en Ontario.

Passionnés d’histoire

«Nous ne sommes pas historiens, mais passionnés d’histoire de l’Amérique du Nord francophone. Nous sommes très soucieux de la rigueur historique des faits présentés dans nos articles que nous voulons accessibles à tous, parfois en les illustrant par des aspects plus culturels ou symboliques», peut-on lire sur leur site Web.

Ce qui les intéresse particulièrement, se sont les communautés acadiennes du 17e et du 18e siècle, «pendant le régime français puis le régime anglais, avant et après la déportation massive des Acadiens par les Anglais en 1755 et 1756».