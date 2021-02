Langues officielles: trois ministres s’engagent dans une ambitieuse réforme

Anglais exigé

L’article 55 de la Charte de la langue française, RLRQ c C-11, prévoit que les contrats d’adhésion, les contrats où figurent des clauses-types imprimées, ainsi que les documents qui s’y rattachent, peuvent être rédigés dans une autre langue que le français si telle est la volonté expresse des parties.

Si, à Ottawa, Toronto ou Calgary, un fiduciaire francophone d’une succession a besoin de faire payer une facture à partir du compte bancaire du défunt qui, par exemple, est à la Banque de la Nouvelle-Écosse, il doit signer un document de cautionnement en anglais, sauf pour la phrase suivante, sans accents et avec une faute, et qui s’applique seulement au Québec: «Les Parties on exige que ce contrat et tous les documents y afferents soient rediges en anglais.»

Si le même francophone a besoin d’un prêt hypothécaire, la Banque de Montréal va l’inviter à signer un contrat unilingue anglais, sauf pour la phrase suivante: «Les parties conviennent que le présent contrat et tous les documents s’y rattachant soient rédigés en anglais» ainsi qu’un autre contrat unilingue anglais où la seule phrase en français est la suivante: «Vous requérez que la présente proposition et tous les documents s’y rattachant soient rédigés en anglais».

Si un francophone est à la recherche d’une institution pour gérer ses biens, la Banque Royale du Canada et Trust Royal vont l’inviter à signer un document unilingue anglais sauf pour la phrase suivante: «Les parties aux présentes ont expressément demandé que cette convention et tous les documents qui s’y rapportent soient rédigés en langue anglaise.»

À quand le dépôt en première lecture?

Au cours des trois dernières années, la modernisation de la Loi sur les langues officielles a fait l’objet de beaucoup de consultations. Toutes les personnes intéressées ont eu des occasions d’y participer.