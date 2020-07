153 ans plus tard, la Loi constitutionnelle de 1867 n’est pas encore officiellement en français

Interventions du Barreau canadien

Le 15 février 2019, le président de l’Association du Barreau canadien (ABC), Raymond Adlington, écrit à David Lametti, ministre de la Justice du Canada, pour demander que le gouvernement fédéral collabore avec les provinces et les territoires afin que la Constitution du Canada soit officiellement bilingue, conformément à l’article 55 de la Loi constitutionnelle de 1982.

La même journée, la présidente de la Division du Québec de l’Association du Barreau canadien (ABC), Audrey Boctor, écrit à Sonia Lebel, alors ministre de la Justice du Québec, lui demandant de bien vouloir faire toutes les interventions utiles pour obtenir la francisation officielle des textes constitutionnels du Canada.

Dans sa réponse du 21 août 2017, le ministre Lametti indique que la responsabilité de voir à la proclamation de la version française officielle revient aux gouvernements provinciaux, aux législatures provinciales, au gouvernement fédéral, au Sénat et à la Chambre des communes.

Il ajoute: «I agree that it is desirable that the French version of the constitutional texts in question be of equal value to the English version, and I remain sensitive to your concerns in this regard. However, the procedure under section 55 calls on a number of stakeholders and interlocutors, at both the provincial and federal levels, and would require not only the coordination of efforts, but also the willingness to act together in a timely manner. I acknowledge the CBA’s resolution and the letter that the Quebec Division of the CBA wrote to Ms. Sonia LeBel, Minister of Justice and Attorney General of Quebec, to achieve this collaboration.»