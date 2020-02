Modernisation de la Loi sur les langues officielles: du mordant svp!

Cette modernisation, qui irait de pair avec une stratégie sur la sécurité linguistique, qui sera dévoilée en mars par la FJCF, assurera aux futures générations «le droit d’avoir des services dans l’une ou l’autre des langues officielles», affirme de manière convaincue Sue Duguay. Mais encore faut-il que ces droits soient améliorés.

Tim Horton en français

Carol Jolin donne un exemple concret. Que vous soyez à Vancouver, Halifax, Toronto ou Calgary, attendant patiemment votre avion, vous avez le droit de commander votre café en français chez Tim Horton ou Second Cup.

Selon des informations échangées avec l’aéroport international Montréal-Trudeau, «la Loi sur les langues officielles prévoit effectivement que les services offerts aux voyageurs au Canada soient offerts dans les deux langues officielles», même dans un établissement privé.

Le bureau du Commissaire aux langues officielles conforme effectivement la chose. «Tous les aéroports canadiens qui accueillent plus d’un million de passagers par année ont l’obligation d’offrir des services au public dans les deux langues officielles. Ces obligations permettent au public d’avoir accès à certains commerçants offrant des services considérés essentiels tels que: le service de conversion de devises, le service de location de voitures, les restaurants et cafés, le stationnement et le bureau d’information.»

Mais qui le sait? Et cette règle est-elle vraiment respectée?

Efficacité

La modernisation de la LLO devrait mettre les pendules à l’heure pour ce genre de situation. Pour autant que cette nouvelle mouture ait «un mécanisme d’imputabilité, que la communauté soit impliquée et que le Conseil du Trésor soit plus efficace» dans la mise en œuvre de l’esprit de la loi de conclure Carol Jolin.