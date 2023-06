Bientôt un bac en sciences infirmières au Collège Boréal

L’aspect «autonome» de ces programmes découle du fait que ces derniers n’ont pas la nécessité de faire partie d’un partenariat de collaboration en sciences infirmières. En juin 2023, 17 programmes ont été approuvés par le ministère.

Ce sont également 630 000 $ qui seront versés par le gouvernement de l’Ontario. Cela financera 70 places supplémentaires en soins infirmiers auxiliaires au Collège Boréal, dès la rentrée 2023.

Daniel Giroux, président du Collège Boréal, ne cache pas sa fierté. L’établissement serait «plus que jamais en mesure de contribuer à résorber la pénurie de main-d’oeuvre dans le domaine de la santé», dit-il.

Un plan provincial pour améliorer les soins

L’ajout du nouveau programme au Collège Boréal est relié au plan du gouvernement. Un plan «visant à faire bénéficier la population des soins dont elle a besoin, au moment voulu», explique Sylvia Jones.

La vice-première ministre et ministre de la Santé explique que cela permettra aux populations francophones «du Nord et du Sud de l’Ontario de bénéficier des soins d’un personnel plus nombreux».