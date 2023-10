Une visite de Toronto sous l’empire Gooderham

En 1859, la distillerie continue de s’agrandir avec une production de farine, une glacière, une production laitière, des quais et des entrepôts.

La distillerie est prospère non seulement au Canada mais également à l’étranger, jusqu’à Rio de Janeiro. Mais la Première Guerre mondiale et la prohibition auront raison de sa santé économique. La plus grande distillerie au monde va être vendue pour permettre de s’occuper davantage des autres activités de l’empire.

Aujourd’hui, la distillerie est un site historique national représentant la plus vaste et la mieux préservée des collections d’architecture industrielle victorienne en Amérique du Nord.

La construction d’un véritable empire

La famille Gooderham va investir dans le chemin de fer Toronto et Nipissing, la vente au détail, les banques et compagnies d’assurance, les navires assurant le transport sur les lacs, l’agriculture et dans d’autres composantes essentielles du pays industriel en pleine croissance.

George devient même le président de la Banque de Toronto.