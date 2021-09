Un travail de recherche d’envergure

Pour mener à bien son projet, Dominique Guillaumant a entrepris un important travail de recherche. Archives administratives, lettres, photographies, sources orales, rien n’a été laissé de côté.

Rolande Smith, amie et lectrice assidue, se dit «très admirative et impressionnée» par ce qu’a entrepris Dominique. «Tout est très sérieux et bien documenté, c’est un travail de moine», ajoute l’ex-présidente de la Société d’Histoire de Toronto.

Vivant au Canada depuis plus de 40 ans, Dominique Guillaumant a voyagé en France pour consulter les archives sur place. Mais elle s’est aussi beaucoup servie d’internet pour avoir accès à des centaines de documents anciens.

«J’ai eu beaucoup plus de facilité à trouver des informations sur mes ancêtres de 7e et 8e générations que sur mes parents ou grands-parents! En France, les archives de plus de 100 ans sont en libre accès, tandis que celles plus récentes sont protégées.»

À ces difficultés s’ajoutent les documents qui n’existent plus, qui ont été brûlés ou détruits au cours des siècles derniers. Ou encore ceux rédigés dans une langue étrangère comme l’allemand, l’italien ou même le latin.