Historitours, pour découvrir Toronto en français

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, La Société d’histoire de Toronto, née en 1984, n’est pas le volet francophone de la Toronto Historical Association, qui a vu le jour en 1998 à la suite de l’amalgamation des quartiers qui constituent la ville de Toronto d’aujourd’hui.

En 1984, Toronto célébrait ses 150 ans. Un sous-comité francophone avait été formé pour l’occasion, lequel a organisé des balades sur des points d’intérêt francophones dans la ville. L’idée était si bonne que la Société d’histoire de Toronto a été formée dans la même année.

La Société d’aujourd’hui

Au fil des ans, la SHT s’est mise à organiser des visites guidées et des excursions dans des lieux de plus en plus variés. Elle a offert des conférences, tenu des expositions et des ateliers. Elle a même réalisé des projets de recherche donnant lieu à des publications.

C’est aussi grâce au bouche-à-oreille dû à la solide réputation de la SHT qu’elle a su faciliter la création de volets francophones sur divers panneaux historiques de la ville. En passant devant de tels panneaux à la sortie du café Arvo de la Distillerie où nous rencontrions Rolande, elle a remarqué avec un petit sourire de satisfaction: «C’est nous qui avons travaillé avec eux pour la traduction de ces informations.»

En 2010, une autre bénévole dynamique et nouvellement semi-retraitée, a reconnu l’avantage d’organiser plus formellement les visites guidées de la SHT sous le chapeau d’Historitours, qui a maintenant son propre onglet sur le site de la Société.