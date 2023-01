Décès de Lisette Mallet, présidente de la Société d’Histoire de Toronto

Selon la SHT, elle était aussi artiste-peintre, cuisinière, chanteuse folklorique et éditrice.

Les hommages ont fusé de partout à Toronto et à travers la province. Le président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, Fabien Hébert, la décrit comme une «passionnée de la francophonie et de l’histoire».

«En sa présence, tout devenait possible, même les projets les plus invraisemblables», a déclaré à TFO Valéry Vlad, le président du Salon du livre de Toronto. Il souligne «sa bonne humeur, sa passion contagieuse pour l’histoire et la francophonie ontariennes, son sourire permanent et son accueil qui étaient une vraie source d’inspiration».

Lisette Mallet laisse dans le deuil son mari David Wallace et ses deux fils: André et Jean-Christophe.