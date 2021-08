Balade de soirée d’été dans Little India aux vitrines rutilantes

Heureusement, il a été remplacé par le Black Pony Café and Snack Bar, qui a conservé son enseigne en néon de cheval volant et, sur ses flancs, une amusante murale nous rappelle: “YOU ARE HERE”.

Il a aussi conservé sa vocation de café (la place ouvre dès 8h). Par ailleurs ils ferment maintenant à 23h et offrent un menu plus élaboré que j’ai hâte d’essayer (ex. plateau de fromages, sandwich au canard confit, etc.). Leur terrasse est très accueillante.

Craven Road

Dans l’esprit artsy, il faut ensuite visiter la galerie d’art à aire ouverte de la rue Craven… si facile à manquer!

Craven Road est unique à Toronto! Elle s’étend vers le nord à partir de la rue Queen jusqu’à la voie ferrée en bordure de Upper Beach. Elle comprend la plus longue clôture en bois de la ville. Ici et là, des artistes anonymes y ont exposé des oeuvres et créé des installations.

Entrecoupée par les rues Dundas et Gerrard, et l’avenue Fairford, la clôture de bois borde les cours arrière des habitants de l’avenue Ashdale. Sa version originale a été érigée par la Ville en 1916 sur les portions des propriétés de Ashdale expropriées pour permettre la construction de ce qui allait devenir Craven Road.