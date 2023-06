Étienne Brûlé n’est pas arrivé au Canada avant 1610

Pas simplement un aventurier

L’historienne franco-ontarienne Stéphanie St-Pierre, de l’Université Sainte-Anne, en Nouvelle-Écosse, chargée de réviser la biographie d’Étienne Brûlé dans le Dictionnaire biographique du Canada, participait à distance à la rencontre. Elle s’est réjouie que son travail ait été retardé ces deux dernières années: elle pourra maintenant inclure les toutes dernières informations sur Étienne Brûlé.

On savait déjà qu’Étienne Brûlé n’était pas un simple «jeune aventurier» – un «va-nu-pieds» selon le mot de Christian Bode – parti tenter sa chance en Nouvelle-France. On savait qu’il était devenu un riche marchand, impliqué notamment dans le commerce de la fourrure.

On précise maintenant que sa famille possédait un vignoble à Champigny, et qu’il était marié à Alizon Coiffier. On dit qu’elle était son aînée de quelques années, mais on commence maintenant à douter qu’Étienne Brûlé ait pu partir au Canada dès l’âge de 16 ans. Étienne et Alizon avaient donc peut-être le même âge en 1610: le tournant de la vingtaine.

Étienne Brûlé voulait s’enrichir

On ignore dans quelles circonstances Étienne Brûlé a été recruté (par Champlain?) ou a décidé lui-même de s’embarquer pour la Canada, mais on présume maintenant que c’était dans le but de s’enrichir, pas pour vivre dans les bois comme les «sauvages».