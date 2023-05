Rivière urbaine: à la découverte de la phase 2 de l’East Don Trail

De superbes panneaux métalliques découpés de poissons complètent l’allure sophistiquée de l’ensemble. Nous avons retrouvé des panneaux similaires sur les autres ponts.

Un peu plus loin, la troisième passerelle reliait la phase 2 à l’East Don Trail existant. J’aime le fait que les nouveaux ponts soient fabriqués en acier Corten pré-rouillé. Ce matériau vieillit si bien dans un environnement naturel, et il s’harmonise également avec les installations artistiques qu’on trouve un peu plus loin.

Au niveau de ce troisième pont, la rivière est étroite d’un côté, mais elle s’ouvre du côté Est, offrant un beau panorama sur le cours d’eau qui s’écoule… en direction Nord. Vers le Nord? Il faut voir une carte comment la rivière sinueuse se fraye un chemin jusqu’au lac Ontario… au Sud.

L’art dans la nature

Tournez à droite vers le pont du Go Train. Ne manquez pas le panneau expliquant l’installation artistique de Robert Sprachman sous ce pont! Les rochers suspendus à différentes hauteurs y représentent les lignes d’inondation au fil des ans.

Un peu plus loin, sous le majestueux pont ferroviaire, vous attend A Walk in the Forest, également de Robert Sprachman. L’oeuvre est si bien intégrée à la structure du pont qu’il est facile de la manquer. Mais il ne faut pas la rater! On marche lentement d’un côté, puis de l’autre, pour voir l’histoire se dérouler.