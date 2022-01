Un zoo la nuit… dans Riverside entre l’autoroute et la rivière Don

On me demande souvent comment je trouve tous les endroits dans mes guides. Je ne peux passer devant un babillard ou une affichette de lampadaire sans les lire. J’essaie toujours d’emprunter un nouveau chemin et lorsqu’en terrain connu, je suis à l’affût du petit détail intriguant que mon cerveau n’avait pas enregistrer auparavant. Ça arrive continuellement!

Cette semaine, ça a donné lieu à une petite aventure, le long de la rivière Don, qui m’a rappelé Un zoo la nuit, du cinéaste québécois Jean-Claude Lauzon. Ne vous inquiétez pas, aucun éléphant n’a été blessé durant cette expédition…

Le long de la rivière Don

Je marchais au petit matin vers le Nord sur le sentier qui longe le côté ouest de la rivière Don, ce que je n’avais pas fait depuis longtemps. J’aime observer les édifices qui se dessinent entre les branches, de l’autre côté de l’autoroute Don Valley.

En janvier, vers 7h, le soleil n’est pas encore levé et les lumières brillent toujours. C’est pour cette raison qu’une bande lumineuse a accroché mon regard un peu avant le viaduc de l’avenue Dundas.

J’ai reconnu le concessionnaire de voitures de luxe Grand Touring Automobiles. En dessous de ses grandes vitrines où figurent les rutilantes Lamborghini, Jaguar, Land Rover, etc., je distinguais une grande murale s’étendant sur toute la longueur de l’édifice. Beau splash de couleur sous les lumières bien placées. Il me fallait revenir en soirée pour voir ça de plus près!